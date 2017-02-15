İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde görülmeye başlanan duruşmada sanıklar, savcının bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaaya karşın savunma yaptı. Sanıkların ardından, avukatları da söz alarak mütalaaya karşın beyanlarda bulundu. Yaklaşık 9 saat süren duruşmanın ardından kısa bir ara verildi.

Duruşma 12 Nisan'a ertelendi

Mahkeme başkanı, heyetteki 2 üyenin değişmesi ve kapsamlı bir dava olması nedeniyle dosyayı incelemeye alacaklarını belirterek, duruşmayı 12 Nisan 2017 tarihine erteledi.

Başak Akbulut

