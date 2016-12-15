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Son Dakika: Okullar tatil mi (16 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiye'de okullara kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Son Dakika: Okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiye'de okullara kar tatili varmı. Hangi illerde okullar tatil? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Son Dakika: Okullar tatil mi (16 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiyede okullara kar tatili

15 Aralık 2016 18:20
Türkiye'de okullara kar tatili - Tıkla İzle

İşte o iller:

Kar yağışının devam etmesiyle bazı illerde eğitime16 Aralık Cuma günü de ara verildi.

İşte eğitime ara verilen kentler;

Muş'ta okullar tatil edildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ilçe ile bağlı belde ve köylerde 16 Aralık 2016 cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Arslan, ilçelerde ise gerekli değerlendirmenin kaymakamlar tarafından yapılacağını belirtti. 

Bolu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen 16.12.2016 Cuma günü Bolu il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi. 

Bingöl Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler ve taşıma merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi. 

Elazığ merkez ve 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü de tatil edildi. 3 ilçede ise eğitimin devam edilmesine karar verildi.

Elazig Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil ilçesinde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir.

Ağın ve Keban’da eğitim ve öğretim normal olarak devam edecektir. Ayrıca okulların tatil edildiği yerlerde görevli engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılmıştır" denildi. 

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mazgirt ilçesinde tüm okullarda, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. İlimiz Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarday 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, ilimiz merkez ile tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel 16 Aralık 2016 Cuma günü idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü tüm il genelinde okullar tatil edildi.

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Toplam Yorum (31)

  • Okul hastası ankaralı : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:12
    02
    Abi nolur tatil olur sabah okul cok uzak bence sen olsan bizim yerimizde hemen tatil yapardın işallah tatil olur amin
  • eren koken : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:05
    14
    ercan topaca lütfen ankara okullarını tatil pls :D
  • Tqtil : 15 Aralık 2016, Perşembe 21:42
    010
    Lütfen ankara tatil olsun usuyoruz kar tatili olsun ne olur
  • Tatilll : 15 Aralık 2016, Perşembe 00:39
    04
    NE our tatil olsun istanbul kar tatili okul
  • Ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 20:03
    11
    YAgrin okular tatil olsun lutfen giderken usuyorum yavas gitsek derse gec kaliyorum lutfennnnnn
  • uie uieui : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:58
    01
    Mlatayada yağış hala devam ediyor kar tatili lazım buz heryer. 2 karış kar var.
  • abi gözünün yağını yiyim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:24
    03
    abi allahını seversen istanbul da okul tatili yap gözünü sevyim
  • amca tatil et : 14 Aralık 2016, Çarşamba 11:36
    215
    ankara kar yağıyor ve buz gibi evde durak çok iyi yoksa hasta oluruz tatil et amca ankara lütfen ankara kar ankaraaa tatil et
  • Yunus : 14 Aralık 2016, Çarşamba 10:23
    16
    Hocam kar tatili yapın ankaraya suan ankarada feci şekilde kar yağıyor ve bizde donuyoruz okular uzak olduğu için hasta olursak hiç gidemeyiz tatil yap hocam tatil olursa hasta olmayız hocam lütfen lütfen ya
  • gokalp : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:53
    15
    Bu gun OKULLAR TATIL MI
  • Emre Yılmaz : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:42
    15
    Sana güvenerek Sosyal Bilgiler ödevimi yapmadım Vasip amca
  • Emin : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:31
    13
    Amca hava çok soğuk kardeşimi okula zor bıraktım
  • ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 07:00
    23
    lutfen okullar tatil olsun vali amca bizim de dinlenmemiz lazim hertarafkar istanbulu lutfen tatil yap
  • sukufe mukufe : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:55
    22
    Tatil senin suç benim bu kendime kurduğum hayalim dokunma elimde Şahin im var Tatilllllllllllll
  • Berk bozkurt : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:37
    02
    Tatil et basıp amca
  • anonim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 05:11
    14
    Kalktım bir baktım penguenler bana sıcak çikolata getirmiş tatil olmalı ehehe
  • Selen : 14 Aralık 2016, Çarşamba 02:53
    14
    Vali amca bey lütfen açıklama yapar mısınız uyuyamadım ve 0655de okula gidicem açıklama yapın ya lütfen uykusuzluktan ölüyorum
  • Uğur : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:54
    03
    Açklama nezaman gelecek validen bekliyoruz
  • madur ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:46
    01
    Lütfen tatil olsun ya donarız gebeririz acıyın öğrencilere biraz magduruz biz
  • Tatil isteyen oğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:25
    04
    VASIF ŞAHİN DİYE YAZILIR OKULLAR TATİL DİYE OKUNUR
  • Umut un annesi : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:24
    03
    Oglum icin bu saate kadar bekleyis icindeyim .yapin artik tatil lutfen
  • tattiiil : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:06
    14
    1 gün ara verilse snki ne olur ki tatil istiyoruz vasip amcacığım
  • Öğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:02
    24
    Adı vasıp soyadı kartatili vasıp Şahin denince akla hemen onun adı gelir tatil tatil tatil
  • nasip : 13 Aralık 2016, Salı 23:41
    15
    Sabaha kadar tatil haberi bekle tatil yok uykusuz okul var
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:29
    04
    İstanbul da tatil olsun vasip sahinnn
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:27
    15
    İstanbulda da kar tatili olsun arabaların ustu kar oldu
  • ALİ : 13 Aralık 2016, Salı 23:09
    13
    NE İSTANBULU KONYAYA KAR TATİLİ İSTERİZ EMİN OLUNKI YARIN ISTANBUL TATİL OLMAYACAK
  • emirhan : 13 Aralık 2016, Salı 22:55
    01
    Konyada okullar tatilmi
  • : 13 Aralık 2016, Salı 22:30
    514
    İstanbul'dan ses yokum hala
  • Ögrenci : 13 Aralık 2016, Salı 22:27
    521
    Bizde kafa dınlıyek bu kafa yaniii İstanbul'un son çaresi sensin basıp amca dışarda penguen grubu bende gördüm bizde yasıyız bır cevap veren yok
  • UMUT IŞIK : 13 Aralık 2016, Salı 21:42
    1227
    VASİP ŞAHİN BEY LÜTFEN OKULLARI TATİL EDİN LÜTFEN
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