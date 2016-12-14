İşte o iller:

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alucra, Güce, Doğankent, Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Keşap’ta şehir ve köylerde, Bulancak ve Görele’de ise sadece köylerde ilköğretim okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.

Diğer yandan Merkez ilçenin Okçu ve Yağmurca ile Merkez ve Görele taşımalı öğrencilerin bu kapsama alındığı ifade edildi.

ERZURUM’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzurum’da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime verilen ara 1 gün süreyle uzatıldı. Erzurum Valiliği, il genelinde 15 Aralık Perşembe günü de okulların tatil edildiğini açıkladı.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "15 Aralık 2016 Perşembe günü Erzurum il genelinde okul öncesi, ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile bayanlar ve engelliler de 1 gün süreyle idari izinlidirler" denildi.

HAKKARİ’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Aralık 2016 günü tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

ORDU’DA 16 İLÇEDE KAR TATİLİ UZATILDI

Ordu’da etkili olan kar yağışı sebebi ile 16 ilçede 15 Aralık Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildi.

Ordu’da dün başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebi ile 18 ilçede okullar 14 Aralık Çarşamba günü tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi sebebi ile birçok ilçede 15 Aralık Perşembe günü de eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Aybastı, Çatalpınar, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş ilçesinde Ahmet Cürebal İHO, İMKB YBO, Akkuş İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç tüm taşıma merkezi okullarda, Fatsa ilçesinde ilçe merkezi dışındaki mahallelerde bulunan okullarda ve taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilere, Ünye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilere ve Pelitliyatak, Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent, Ataköy ve Erenyurt Mahallelerindeki okullarda ve 15 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

SİVEREK’TE OKULLARA KAR TATİLİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun yağış dolayısıyla taşımalı sistemle eğitim veren okulların bir gün daha tatil edildiği bildirildi.

Öğle saatlerinde kar yağışının şiddetini artırdığı kırsalındaki 52 taşımalı okulun tatil edildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle 63 taşıma merkezinin tamamında okulların Perşembe günü de tatil edildiğini söyledi. Kapanoğlu, "Kırsal bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. Kaymakamlık kararı ile okullarımız yarında tatil edildi" diye konuştu.

SİVAS’TA KAR TATİLİ UZATILDI

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve 14 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkezde ve 14 ilçede eğitime yarın da ara verildi. Sivas Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sivas merkez ve ilçelerinde bütün okullar 15 Aralık günü tatil edilmiştir" dedi.

Valilikten yapılan açıklamada ise, aşırı soğuklar nedeniyle yollarda oluşan buzlanmanın öğrencilerin ulaşımında soruna yol açmaması için bir gün süreyle eğitime ara verilmesinin uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

YÜKSEKOVA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova-Dağlıca yolu ulaşıma kapandı

Yüksekova ilçesinde dün geceden beri devam eden kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Okulların iki gün tatil edildiği ilçede, birçok yol yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı.

Kar ile mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yetkililerden alınan bilgilere göre Yüksekova-Şemdinli yolu ile Yüksekova-Dağlıca yolu tamamen ulaşıma kapandı. İpekyolu güzergahında ise ulaşım zorlukla sağlanıyor. Ekipler, Yüksekova-Hakkari ve Yüksekova-Esendere yolunda çalışmalarını sürdürürken, yetkililerden söz konusu yollar için sürücülere uyarı geldi.

Yetkililer, sürücülerin mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkılması durumunda araçların tekerleklerine zincir takılması uyarısında bulundu. İlçeye bağlı 62 köy ve 115 mezrada ise yolların kapandığı belirtildi.

ARDAHAN’DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Ardahan’da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime verilen ara 1 gün süreyle uzatıldı. Ardahan Valiliği, il genelinde 15 Aralık Perşembe günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle il genelinde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

MUŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Muş’ta etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayıtı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verilen okullar, yarın için de il genelinde tatil edildi.

TATVAN VE AHLAT’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Tatvan ve Ahlat’ta olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen okulların yarın için de tatil edildiği belirtildi.

NEVŞEHİR’DE ÜÇ İLÇE BİR KASABADA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir’de üç ilçe, bir kasaba ve bir köyde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş ilçelerinin yanı sıra merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabası ve Çardak köyünde ilk orta ve lise dengi okullar tatil edildiği açıklandı.

TUNCELİ’DE OKULLARA KAR TATİLİ

Tunceli merkez ile Çemişgezek ilçesinde taşımalı eğitim kurumları, diğer ilçelerde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli’de devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Çemişgezek İlçesi’nde taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilirken, diğer 6 ilçede de ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

KARAMAN’DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZADI

Karaman’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar yarın da tatil edildi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerde ve beldelerde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için 15 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

ELAZIĞ’DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Elazığ merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarında tatil edildi.

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini hala sürdürüyor. Elazığ merkez ve tüm ilçelerde bugün tatil olan okulların yarında tatil edildiği bildirildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ genelinde tüm okullar 15 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.