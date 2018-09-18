Son dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti |Enver Yılmaz KİMDİR?

Geçen hafta AK Parti Genel Merkezinde yaşanan gelişmeler sonrası istifası istenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiği açıkladı. Başkan Yılmaz mesajında “Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi.

ENVER YILMAZ KİMDİR

Enver Yılmaz, Türk siyasetçi. 2002 ve 2007 seçimlerinde AK Parti Ordu, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde ise İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiştir. Ordu Belediye Başkanı görevinden istifa etti.

Metin Akyürek

