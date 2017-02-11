

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Saldırgan bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Masharipov savcının karşısına çıktı. Masharipov ifadesi sonrası 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme', 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırganın kimlik tespiti yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.