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Son dakika: Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi...MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.

Son dakika: Saffet Sancaklının eşi hayatını kaybetti!

01 Şubat 2017 09:57

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.

Hastaneden "Hülya Sancaklı" açıklaması

Medicana International İstanbul Hastanesi, 19 gündür yoğun bakımda tedavisi süren MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı’nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35’te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi .
 


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