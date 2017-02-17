Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Bölgede kan anonsu yapılıyor

Öte yandan ilçe belediyesinden hoparlörle yapılan anonslarda, kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, bölge halkından kan vermek için ilçedeki devlet hastanesine müracaat etmesi istendi.

Şanlıurfa Valisi: Saldırıda 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Azim Tuna, Viranşehir’deki saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Tuna, patlamada 3 yaşındaki 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hükümetten ilk açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir’de gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir’de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun.Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.

Enver Zencirci