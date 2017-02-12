Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Son dakika: Şehit ve yaralı askerlerin kimlikleri belli oldu!

Son dakika: Şehit ve yaralı askerlerin kimlikleri belli oldu!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi.

Son dakika: Şehit ve yaralı askerlerin kimlikleri belli oldu!

12 Şubat 2017 14:45

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı duyurulmuştu. El Bab'da şehit olan askerin Piyade Teğmen Furkan Yayla (23) olduğu öğrenilirken, Gaziantep'te tedavi altına alınan yaralı askerlerin ise Piyade Binbaşı Cem Sönmez ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tura olduğu belirlendi.

TSK: El Babda 1 şehit, 3 yaralı El Bab'dan yine acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Öte yandan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Tura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Binbaşı Cem Sönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Etiketler: asker, Cem Sönmez, Furkan Yayla, Mehmet Tura, şehit, yaralı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!