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Son dakika... Şemdinli'de ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK:"Şemdinli / Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisinde gizlenmiş vaziyette bir 107 mm’lik ÇNRA namlusu ele geçirilmiştir."

Son dakika... Şemdinlide ÇNRA namlusu ele geçirildi

02 Eylül 2018 21:07

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