Son dakika! Tokat sonrası Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."