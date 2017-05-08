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Son dakika! Tokat sonrası Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

Son dakika! Tokat sonrası Aziz Yıldırımın cezası belli oldu!
Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'e tokat attı - Foto Galeri

08 Mayıs 2017 20:31

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." 


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