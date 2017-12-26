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Son dakika! TSK: 4 terörist daha etkisiz hale geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! TSK: 4 terörist daha etkisiz hale geldi

26 Aralık 2017 12:50

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, 4 adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.
 

 

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