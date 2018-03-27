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Son Dakika... TSK açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Son Dakika... TSK açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

27 Mart 2018 08:17

TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

TSK:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 

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