Son Dakika... TSK açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
TSK:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."