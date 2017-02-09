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Son dakika! TSK duyurdu: Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu

TSK, Rus savaş uçaklarının El Bab’da yanlışlıkla TSK unsurlarını vurduğunu açıkladı. 3 askerimiz şehit olurken 11 askerimiz de yaralandı. Olay sonrası Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı diledi.

Son dakika! TSK duyurdu: Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu

09 Şubat 2017 18:00

Genelkurmay başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

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Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Etiketler: El Bab, genelkurmay, rus uçağı, tsk


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