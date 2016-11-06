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Son dakika! TSK: 'Şırnak’ta 14, Hakkari’de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik icra edilen operasyonlarda Şırnak’ta 14, Hakkari’de ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! TSK: Şırnakta 14, Hakkaride 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

06 Kasım 2016 11:57

TSK’dan 5 Kasım 2016 tarihinde icra edilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 el yapımı patlayıcı imha edildi, tespit edilen 3 ayrı sığınak içerisinde 12 adet roketatar mühimmatı, 500 adet Dokça uçaksavar silahı mühimmatı, 300 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 2 bin 100 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 11 adet el bombası, 60 litre mazot, ses kayıt cihazı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında ise bir adet 81 milimetrelik havan ele geçirildi.

Şırnak
Şırnak’ta devam eden operasyonlarda, PKK mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi. 6 el yapımı patlayıcı imha edildi, biri 15 odalı olmak üzere tespit edilen 2 ayrı sığınakta; bin 535 kilogram amonyum nitrat, 3 ton gıda malzemesi, 263 çift ayakkabı 876 çift çorap, 130 adet iç çamaşırı, çok miktarda muhtelif temizlik ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Silopi’de üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist, icra edilen topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.
Beytüşşebap’ta icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde 235 adet Doçka uçaksavar silahı mühimmatı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Uludere’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde, 10 kilogram amonyum nitrat, 2 adet tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ağrı
Doğubayazıt’ta devam eden operasyonda, 6 adet büyük tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis
Tatvan’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, 3 ayrı sığınak içerisinde 30 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, tespit edilen iki el yapımı patlayıcı ise imha edildi.
Güvenlik güçlerince icra edilen yol aramalarında, Mardin’in Nusaybin ilçesi ve Van’ın Başkale ilçesinde toplam 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Abdullah Sarıca
 


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