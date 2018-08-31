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Son dakika... TSK'dan açıklama: '19 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK: “Kuzey Irak’ta Zap, Gara ve Hakurk’a düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Son dakika... TSKdan açıklama: 19 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ağustos 2018 19:00

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