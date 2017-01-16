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Son dakika! Türk kargo uçağı Bişkek’te düştü: 37 ölü

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Kaza 37 kişi öldü.

Son dakika! Türk kargo uçağı Bişkekte düştü: 37 ölü

16 Ocak 2017 07:15

Türk kargo uçağının Bişkek’te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi.ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Yetkililer, olayda hayatını kaybeden sayısının 37’ye yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk da bulunurken, havalimanı yakınlarında bulunan 15 binada hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı uçağın insanlar uyuduğu sıralarda evlerin üzerine düştüğünü ifade ederek, olayda ailelerin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Öte yandan Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in, olayın ardından Çin ziyaretini iptal ettiği bildirildi. 

ACT Havayolları'ndan açıklama

ACT Havayolları, Kırgızistan'daki uçak kazası ile ilgili olarak "Uçağımız Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür" açıklamasını yaptı.

ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi . 


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