16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu sebebiyle, aynı tarihte yapılması planlanan TUS ve STS’nin sınavları etelendi. Buna göre, her iki sınav da referendumdan bir hafta sonra yani 22 Nisan tarihinde yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017-TUS İlkbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp İlkbahar Dönemi), Referandum nedeniyle 22 Nisan 2017tarihinde uygulanmasına ve 17 Mayıs 2017 tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasına,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları yapılan atamaların hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar nedeni ile;

2017 TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavlarının, 27 Ağustos 2017 tarihinde yapılmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül 2017 tarihinde açıklanmasına, 2018 yılından itibaren TUS ve STS Tıp 1. Dönem sınavının Şubat, TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınavının Ağustos ayında yapılmasına,

karar verilmiştir.

2017 Sınav Takvimi güncellenmiş haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden adayların bilgisine sunulmuştur.

Adaylara önemle duyurulur.