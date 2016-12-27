Karaman’da kar tatili uzadı

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta kar tatili uzadı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bugün sadece taşımalı eğitim yapılan bölgeleri kapsayan kar tatili, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için tüm ilçeyi kapsayacak şekilde uzatıldı.

İki gündür bölgede etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan ilçelerin başında Nurhak geliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu. Yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ise daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle taşıma merkezlerindeki okullar bugün için tatil edildi. Gündüz saatlerinde de kar yağışının dinmemesi 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için de tatil kararı alınmasına neden oldu.

Nurhak ilçesi genelinde okulların tatil edildiğine dair kararı Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş duyurdu. Başkan Akkuş, “İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 28 Aralık 2016 Çarşamba günü okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

Elbistan'da da okullar tatil

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı ve Sultan Korusu grup mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken ilçe genelindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Elbistan ilçe merkezinde gece saatlerinde, yüksek kesimlerde ise akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Kar yağışının beraberinde etkili olan tipi nedeniyle birçok mahallenin ilçeyle bağlantısı kesildi. 24 saat teyakkuz durumunda olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Bakımevi ekipleri, kapanan yolları açmak için harekete geçti. Kış öncesinde alınan tedbirler kapsamında bekletilen iş makineleri, yollarda çalışmalarına başladı. Çalışmalar, karın en fazla etkili olduğu Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde yoğunlaştı.

Alınan bilgiye göre Atmalı Kaşanlı ve Hasanalili mahallelerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 cm’yi bulduğu yolları açabilmek için büyük uğraş veriyor. Karın en fazla etkilediği yerlerin başında gelen Sultan Korusu’nda ise 4 mahallenin yolları ulaşıma kapandı. Yapılı, Köşk, Horhor ve Çevirme mahalleleri arasında yoğun tipi etkili oluyor. Tipiyle birlikte sıcaklıkların ve görüş mesafesinin iyice düştüğü bölgede ekipler yol açma çalışmasına başlayamıyor. Tipi, açılan bölgelerin tekrar kapanmasına neden oluyor. İlçenin diğer bölgelerinde ise herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Elbistan Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitimde oluşabilecek aksamaları önlemek için ilçe genelindeki okulları 1 günlüğüne tatil etme kararı aldı. Nurhak ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan yerlerde eğitime 1 gün ara verildi.