BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

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ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Çankırı’da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği, yaptığı açıklamada etkili olan kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığını ifade ederek, öğrencilerin okullara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği hatırlatılan açıklamada, kent genelindeki ilkokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği açıklandı.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın itibariyle anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde; anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

Mersin Üniversitesi’nde eğitime iki gün ara verildi

Mersin’de dün geceden itibaren etkili olan çok kuvvetli sağanak yağış hayatı felç ederken, ilkokul ve ortaöğretim okullarında eğitime 1 gün ara verilirken, Mersin Üniversitesi’nde ise eğitime 2 gün ara verildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle üniversitemiz senatosunca alınan 29 Aralık 2016 tarihli karara göre üniversitemizde eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Isparta'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Isparta Belediyesi, kent merkezinde Acil Eylem Planı çerçevesinde 62 iş makinesi ve 163 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediye, meteorolojik uyarının ardından şehrin kilit noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personelle birlikte ana yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Akşamdan itibaren öncelikle hastane ile okul önleri ve ana arterlerde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi.

44 mahallede karla mücadele ediliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meteorolojik uyarılar karşısında belediye olarak alarm durumuna geçtiklerini ve yağışla birlikte 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların Acil Eylem Planı çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Günaydın, tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kaldırımlarda biriken karların temizliklerinin de gün boyu devam ettiğini belirtti.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, köy yollarının açık tutulması için geceden bu yana ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.18 araç ve 7 ekiple çalışma yapıldığını belirten Zadeoğlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçeleriyle Davraz Kayak Merkezi yolunda ekiplerin hazır beklediğini aktardı. Zadeoğlu, Yenişarbademli'de kar yağışının sürdüğünü ve özellikle Aksu yolunun açık tutulması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti. Zadeoğlu, kapalı köy yolu olmadığını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Çanakkale’nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale’nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği öğrenildi.

Okulların yarın tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

MANİSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

Manisa Sarıgöl’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okullar tatil edildi.

Sarıgöl'de geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı yolları kapattı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, kar yağışı nedeni ile Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okulları kar tatili yaptığını duyurdu. Sarıgöl Belediyesi ekipleri tarafından Sarıgöl-Buldan karayolunda trafiğin aksamaması için çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sarıgöl-Buldan karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Sarıgöl’de yoğun yağan kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirdi. Bağların üzerine yağan karların bağlarda bereket olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağları kışlık suyunu kar sayesinde alacak. Bu nedenle yararlı. Toprakta bulunan zararlı böcekler yok olacak. Ancak olası zirai don olayları tehlike yaratmaktadır" dedi.

Yağan karda vatandaşlar kardan adam yaparken, Sarıgöl’ün simgesi olan üzüm heykeli ise karın altında kartpostallık görüntü sergiledi.

Kula’da okullara kar tatili

Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.

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Türkiye genelinde karın fena bastırması nedeniyle bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Dondurucu soğukların gelmesiyle birlikte valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Peki Hangi illerde okullar kar tatili oldu?30 Aralık 2016 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Sorunuzun cevabı haberimizde...

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Dursunbey’de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.