BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik’in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında yarınki meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.

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Türkiye genelinde karın fena bastırması nedeniyle bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Dondurucu soğukların gelmesiyle birlikte valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Peki Hangi illerde okullar kar tatili oldu? 29 Aralık 2016 Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi? Sorunuzun cevabı haberimizde...

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Öte yandan 30 Aralık Cuma günü Geyve ve Taraklı ilçesinde tüm okullar kar yağışından dolayı tatil edildi.

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Dursunbey’de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.