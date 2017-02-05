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Son dakika: Ziraat Bankası, TÜRKSAT, BOTAŞ, PTT, BİST Varlık Fonu'na devredildi
05 Şubat 2017 19:03
Son dakika: Ziraat Bankası, TÜRKSAT, BOTAŞ, PTT, BİST Varlık Fonu'na devredildi
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05 Şubat 2017 19:03
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