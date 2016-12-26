Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda 19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan askerlerden Sözleşmeli Er Mehmet Ünal, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Ünal, şehit oldu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehidin cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek.

Mehmet Bulut-Orhan Erkılıç