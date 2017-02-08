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Son dakika...HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı! (Leyla Zana kimdir)

Son dakika haberi... HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Silvan ilçesinden kent merkezine geldiği sırada gözaltına alındı. Zana, Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

Son dakika...HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı! (Leyla Zana kimdir)

08 Şubat 2017 15:56

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Silvan ilçesinden kent merkezine geldiği sırada gözaltına alındı. Zana, Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÖZALTINA ALINAN LEYLA ZANA KİMDİR?

3 Mayıs 1961 yılında dünyaya gelen Leyla Zana aslen Diyarbakırlıdır. 1975 senesinde, 14 yaşında iken Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ile evlenen Leyla Zana okuma ve yazmayı sonradan öğrendi.

Leyla Zana, 14 yaşında iken bölgenin büyük ailelerinden birinin oğlu olan Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ile evlendi ve Diyarbakır'a yerleşti. 12 Eylül Darbesi sonrasında tutuklanarak cezaevine giren Mehdi Zana Diyarbakır, Aydın, Afyon ve Akşehir cezaevlerinde 14 yıl kalırken, bu yıllar Leyla Zana için okuma yazmayı da öğrendiği bir eğitim süreci oldu.

1991 Türkiye genel seçimleri'nde, bölge kadınlarının büyük desteğini aldığı bir seçim çalışması sonrasında zamanın Sosyaldemokrat Halkçı Parti listesinden Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 6 Kasım 1991'de, TBMM 19. Yasama Dönemi için yapılan yemin töreninde, başında Kürt ulusal renkleri olan bir bantla, Türkçe başladığı yemini Kürtçe "Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum" cümlesiyle tamamlaması nedeniyle meclis salonunda tepkiyle karşılaştı. 2 Mart 1994'te [1] , ABD'de yaptığı bir konuşma yüzünden, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak'la beraber milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldı. Ertesi gün dokunulmazlıkları kaldırılmış olan diğer 5 milletvekiliyle birlikte gözaltına alındı.

17 Mart 1994'te, grup arkadaşları Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 1994'te yasadışı örgüt üyeliği suçundan mahkûm olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishaneden yazdığı mektuplar önce bir gazetede yayımlandı, daha sonra kitap haline getirildi.

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