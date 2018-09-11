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Son depremler... Antalya'da deprem

Son depremler... Antalya'da deprem
Son depremler... Antalya'da deprem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya ve Burdur'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 02.02’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Burdur ve Antalya şehir merkezlerinin yanı sıra bazı ilçelerinde de hissedildi. Yaklaşık yarım dakika süren deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Öte yandan, Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Döşemealtı ilçesi, Ilıcaköy mahallesinde 4.8 büyüklüğünde 105 km derinlikte meydana geldi.  

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