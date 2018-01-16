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Son durumu havadan görüntülendi! Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak...

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Son durumu havadan görüntülendi! Eyfel Kulesinden daha yüksek olacak...
Son durumu havadan görüntülendi! Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak... - Foto Galeri

16 Ocak 2018 09:33
Çamlıca Kulesi’ndeki son durum havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Görüntülerde tamamlandığında 168 metre olacak olan antenin yükselmeye başladığı ortaya çıkarken, işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü.

Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde asansör sistemiyle yukarı çekilen tamamlandığında 168 metre boyunda olacak olan 16 parçadan oluşan antenin yükselmeye başladığı görüldü. Görüntülerle birlikte kulede devam eden çalışmalarda alınan yol gözler önüne serilirken yükselmeye başlayan antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu görüldü. Kulede yükselmeye başlayan anten ise İstanbul'un pek çok yerinden görülebiliyor. Havadan çekilen görüntülerde 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'nde işçilerin metrelerce yükseklik üzerinde çalışmalarına titizlikle devam ettiği görüldü.

Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak

Betonarme yapısı biten kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. 221 metre yüksekliğindeki kuleye 168 metrelik çelik anten eklendikten sonra 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 365 metreye ulaşılacak. 16 parça anten, kulenin içinde birleştirilerek kulenin asansör sistemi ile yukarı çekiliyor. İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kulenin siluetinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken köprünün ayakları arasında yükseldiği görülüyor. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

 

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