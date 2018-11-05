Son golünün ardından hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün, Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakanın 35. dakikasında Sarayköyspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşananların ardından 23 yaşındaki genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Teknik heyetteki bir görevli, yaşananları saniye saniye kaydetti.

GOLÜNÜ ATIP TRİBÜNE KOŞMUŞTU

Görüntülerde Mawoyeka'nın maçın 15. dakikasında takımını öne geçiren golü attığı ve ardından tribünlere koşarak gol sevinci yaşadığı, maçın 35. dakikasında da takımının geliştirdiği bir atakta kalp krizi geçirerek kendisini bir anda yere atması ardında da diğer oyuncuların Mawoyeka'nın yanına koşması yer aldı. Görüntülerde ayrıca, Mawoyeka'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi, sonrasında da ambulansın gelip sahada müdahalede bulunmasının ardından götürmesi görüldü. Genç futbolcu, ambulansla götürüldüğü Servergazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ CENAZESİNİ NİJERYA'YA GÖTÜRECEK

Yaşanan olay sonrasında savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, genç futbolcunun Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırılan cesedinde yapılan incelemede, oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Mawoyeka'nın ailesinin salı günü Denizli'ye gelerek oğullarının cenazesini alarak Nijerya'ya götüreceği öğrenildi.

Öte yandan müsabaka sırasında sahada ambulansın bulunmaması tepkilere neden oldu.

Ali İbileme