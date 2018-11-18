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Son günde vatandaşlar akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu

Son günde vatandaşlar akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu
Son günde vatandaşlar akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda oluşan kilometrelerce kuyruk, havadan görüntülendi.

Son günde vatandaşlar akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu - Tıkla İzle

Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. E-5'te oluşan kilometrelerce kuyruk ve TÜYAP çevresindeki yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.
Vatandaşlardan Cem Solmaz, ”Türkiye okumuyor deniliyor ancak okuyormuş bu kuyruğun başka izahı yok” dedi.
Trafik polislerinin yoğun çabalarına rağmen devam eden yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.  

Erdal Can İçelli
 

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