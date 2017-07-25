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Son hazırlık Cagliari'yle

Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, maç temposunu bozmamak için İtalya'nın Cagliari takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Son hazırlık Cagliariyle

25 Temmuz 2017 11:42

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve perşembe günü ilk resmi maçına Sturm Graz deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe, maç temposunu bozmamak için 1 hazırlık maçı daha yapacak. 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sturm Graz'la UEFA Avrupa Ligi'ne çıkacak olan Fenerbahçe, bu turun ardından lige kadar maç temposunu bozmak istemiyor.

Sarı-lacivertli takım, bu doğrultuda İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile 7 Ağustos'da hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr üzerinden alabilecek. 


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