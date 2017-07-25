Son hazırlık Cagliari'yle

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve perşembe günü ilk resmi maçına Sturm Graz deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe, maç temposunu bozmamak için 1 hazırlık maçı daha yapacak. 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sturm Graz'la UEFA Avrupa Ligi'ne çıkacak olan Fenerbahçe, bu turun ardından lige kadar maç temposunu bozmak istemiyor.

Sarı-lacivertli takım, bu doğrultuda İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile 7 Ağustos'da hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr üzerinden alabilecek.