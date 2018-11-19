Son model otomobilin talihlisi kadın öğretmen oldu

AVM'nin ortak kullanım alanında Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişi ziyaretçiler de büyük bir heyecanla izledi. Çekilişe, 9 Temmuz ile 6 Kasım tarihleri arasında, 150 TL ve üzeri alışveriş yaparak, bu alışverişlerini danışma birimine sunup, çekiliş kuponu alanlar dahil edildi.

Ziyaretçilerin de izlediği, heyecanın doruk noktasına ulaştığı çekilişte, 125624 numaralı kuponun sahibi Berfin Yıldırım, son model otomobil sahibi oldu. Bir de yedek talihlinin belirlendiği çekiliş, AVM ziyaretçileri tarafından; Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde yapıldı.

Şans topları torbalardan çıkarılırken büyük bir heyecanın yaşandığı çekiliş sonrası talihli Berfin Yıldırım, mutlu haberi AVM yetkililerinin aramasıyla öğrendi. 15 dakika içinde ulaştığı AVM'de büyük heyecan yaşadığı gözlenen Berfin Yıldırım'ın Kahramanmaraşlı olduğu, Onikişubat ilçesinde yaşadığı ve sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı bildirildi.

Talihli Berfin Yıldırım'a, hayalleri süsleyen son model otomobili, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle teslim edilecek.