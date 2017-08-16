Son on yılda 400 bin araç perte çıktı

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, trafik terörünü tetikleyen hurda araçlar üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edindiği bilgilere göre trafiğe kayıtlı araç sayısının yüzde 24’ünü 20 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Bu hususta dikkat çeken ayrıntı ise hurda olarak nitelendirilen araçların otomobil parkı içerisinde yüzde 27’lik bir seviyeye ulaşması oldu. Trafikte yer alan 11 milyon aracın yaklaşık 3 milyonu hurdalık dilim içerisinde yer alıyor. Bu durumun sonuçlarında ise, her yıl medyaya yansıyan yüz binlerce trafik kazalarına bağlı ölümlü ve yaralanmalı kazalar, yağ kullanımı ve bunun sonucunda oluşan çevre kirliliği olarak sıralanıyor.

5 YILDA 205 BİN ARAÇ

Son beş yıl içerisinde 505 bin 953 aracın hurdaya çıktığı tespit edildi. Dikkat çeken diğer bir nokta ise bu araçların 200 binden fazlasının tamir edilerek tekrar trafiğe çıkarılması oldu. PRNet’in basından derlediği bilgilere göre hurda araçlar hakkında bu yıl bin 692 haber yansıması tespit edilirken,2014 yılında 2 bin 230, 2015 yılında bin 330 geçtiğimiz yıl ise bin 214 haber yansıması tespit edildi. Trafik kazaları ile ilgili ise 27 bin 998 haber yansıması tespit edildi. Son beş yıl içerisinde bakıldığında perte çıkan araç sayısının 206 bini bulduğu belirtildi. Son beş yılda en çok aracın hurdaya çıktığı yıl toplamda 46 bin 523 hurda araçla 2012 olurken, 36 bin 510 adetle en az hurda araç 2014 yılında çıktı. Araçların hurdaya ayrıldığı aylar incelendiğinde ise tatil yoğunluğunun üst düzeyde olduğu Ağustos ayı başı çekerken Haziran ve Temmuz ayları da ilk sırada yer aldı.