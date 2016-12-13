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Son pişmanlık fayda etmedi

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sanık mahkemede 'Çok pişmanım' dese de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.


13 Aralık 2016 13:05

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Y.O. ve avukatı katıldı. Sanık Y.O. mahkemede savunmasında, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar için pişman olduğunu söyleyerek, "Yaptığım paylaşımlar yüzünden pişmanım, çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.O.'yu "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Şeref Kahraman 

 


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