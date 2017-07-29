Son sigarasını içtikten sonra tabancayla intihar etti

Olay, Murtapaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Neşet Ertaş Parkı’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 40 yaşındaki M.G, elindeki sigara ve belindeki silahla parka geldi. Bir süre parkta oturan M.G, son sigarasını içtikten sonra belinden çıkardığı kuru sıkıdan bozma tabancayı şakağına dayayarak intihar etti. M.G, kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri M.G’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 40 yaşındaki şahıs kurtarılamadı.

Kitap satıcısı olan M.G’in psikolojik sorunları olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, M.G’nin poliste çok sayıda kaydı ve aramasının olduğu belirtildi.

Balkonda çay içtiği esnada olayın gerçekleştiğini ifade eden görgü tanığı Mercan Sezgi, “Ben balkonda çay içiyordum. Şahıs geldi ve silahını çıkararak kafasına sıktı. Daha sonra şahıs yere yığıldı. Ondan sonra da ben kızıma bağırdım, çabuk ambulansı ara diye. Kimseyle de konuşmuyordu geldi ve kendisini öldürdü” dedi.

Adem Akalan