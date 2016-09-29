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Son teknoloji tarım fuarı

Lüleburgaz ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Tarım Tech 2016 Lüleburgaz Tarım Fuarı başladı.

Son teknoloji tarım fuarı

29 Eylül 2016 10:36

Lüleburgaz Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör, “Lüleburgaz Trakya’nın fuarcılık merkezi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi verilerine göre Lüleburgaz Trakya’nın en çok fuar yapılan ilçesi, Kırklareli'de bu bağlamda il olmuştur. Lüleburgaz özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe kabına sığmıyor” dedi.

“Biz Lüleburgaz olarak önde ve öncü olmak mecburiyetindeyiz”
Öncü olmak gerektiğinden bahseden Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, “Fuarın açılmasında emeği geçen katılan firmalara siz çok değerli yöneticilerimize, odalarımıza, hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Biz Lüleburgaz olarak önde ve öncü olmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Halebak ve misafirler fuarda açılan stantları gezerek bildi aldı.
Tarım Fuarı ilk gün itibari ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fuarda tarım, hayvancılık, tohum, meyvecilik, sulama ve seracılık teknolojileri, traktör ve ekipmanları, depolama sistemleri, soğutma, havalandırma gibi sistemlerin yer alıyor.

28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arası açık olacak. 

Kaner Akaner


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