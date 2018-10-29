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Son üç ayda 876 çocuk kayboldu

Son üç ayda 876 çocuk kayboldu
Son üç ayda 876 çocuk kayboldu

Nepal Çocuk Arama Koordinasyon Merkezi, ülkede son üç ayda 876 çocuğun kaybolduğunu bildirdi.

Nepal Polisi idaresine bağlı Çocuk Arama Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, son üç ayda ülkede 876 çocuğun kaybolduğu kaydedildi. Kayıp çocuklar arasında ise şu ana kadar sadece 316 kişinin bulunduğunu belirtildi. Koordinasyon Merkezi kayıp çocuklardan 597'sinin ise kız çocuğu olduğunu ifade etti.
İnsan kaçakçılığına karşı faaliyet gösteren kadın ve çocuk örgütleri, çoğu kayıp kadın ve çocuğun yabancı ülkelerde yasa dışı olarak yaşadığını ya da insan ticareti mağdurları haline geldiğini iddia ediyor.  

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