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“Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmakta”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Tuba Him,” Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmakta, hatta çocuklar istismar sonucunda ölebilmektedir” dedi.

“Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmakta”

21 Aralık 2016 14:50

GAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Tuba Him; Girne Amerikan Üniversitesi’nin “Çocuk ve Sevgi” yılı teması çerçevesinde artırarak gerçekleştirmiş oldukları proje ve çalışmalarda, toplum bazında farkındalığı çoğaltmaya gayret ettiklerini vurgulayarak Him, “ Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışların "Çocuk İstismarı" olarak adlandırılması gerektiğini “ifade etti.
Him yapmış olduğu açıklamada; “Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise; ‘Çocuk İhmali’ olarak tanımlanmaktadır. Çocuk istismarı, çocuğun ruhsal dünyasında tamiri imkansız yaralar açmakta, çocuğun gelişimini en üst düzeyde tamamlamasını, potansiyelini gerçekleştirmesini önlemektedir. Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmakta, hatta çocuklar istismar sonucunda ölebilmektedirler. Çocukların ihmali ve istismarını önlemede, temel becerilerin öğretimi önem kazanmaktadır.Çocuk istismarını önlemede en önemli araç, yine eğitimdir. Toplumun, bireylerin ve ailelerin bu konularda bilinçlendirilmeleri, şiddet ve istismarı olağan olarak görmekten vazgeçmeleri, şiddet ve istismarın önlenmesi için hayati önem taşımaktadır. İhmal ve istismar uygulayan birçok kişi; çocuklara nasıl zarar verdiklerinin farkında olmayabilirler, ya da yaptıkları kendi sosyal çevrelerinde kabul edilebilir davranışlar olabilir. Bu yanlış olan tutum ve düşünceleri ortadan kaldırmanın en iyi yolu, anne babalara verilen eğitimdir.” İfadelerini kullandı.
 

Etiketler: çocuk istismarı, Girne Amerikan Üniversitesi, Tuba him


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