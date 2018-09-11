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Son yılların en büyük askeri tatbikatı başladı

Son yılların en büyük askeri tatbikatı başladı
Son yılların en büyük askeri tatbikatı başladı

Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018", 300 bine yakın askerin katılımıyla başladı.

Rusya tarihine geçecek son 37 yılın en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018" başladı. Rusya’nın en büyük tatbikatı Doğu Sibirya’da 17 Eylül’e kadar devam edecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun önderliğinde süren tatbikata 300 bine yakın asker, 36 bin tank, binden fazla helikopter ve insansız hava araçları aynı zamanda 80 askeri gemi katılıyor. Askeri tatbikatların bazı aşamalarında Çin ve Moğolistan’ın askeri güçleri de katılacak. Çin ise 3 bin 200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. “Vostok -2018” askeri tatbikatı 11-17 Eylül tarihi arasında yapılacak.

Şehriyar İmanbeyli

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