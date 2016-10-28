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Son yolculuğuna binler uğurladı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı. Şehidin kendisi gibi asker olan ağabeyi de cenaze törenine katıldı.

Son yolculuğuna binler uğurladı

28 Ekim 2016 16:17
Son yolculuğuna binler uğurladı - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Ankara Şereflikoçhisar nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Özbek’in cenazesi gece saatlerinde Gebze ilçesine getirildi. Cenaze sabah evinin önüne getirilerek ailesinden helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Çoban Mustafa Paşa Cami'ne getirildi. Burada şehidin 2 aylık hamile eşi, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Eşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan Zeynep Özbek, 'Ali'm beni bırakma' diyerek ağladı.

Şehidin ağabeyi de cenazeye katıldı
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı. Cenazeye katılan kalabalık, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Cenaze namazına vatandaşların yanı sıra, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile askeri erkan katıldı. Anne Sakine Özbek güçlükle ayakta dururken oğlunun arkasından gözyaşı döktü. Baba Hamza Özbek ise metanetini korurken gözyaşlarına engel olamadı. Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan ve Siirt’te görev yapan ağabeyi Osman Özbek’te cenazeye katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Polat Ali Özbek’in cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı Şehitliği’ne defnedildi. 

Kaan Kızıl - Samet Kahraman


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