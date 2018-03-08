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Son yolculuğuna tuttuğu takımın bayrağıyla uğurlandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç, son yolculuğuna taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin bayrağının örtüldüğü tabutuyla uğurlandı.

Son yolculuğuna tuttuğu takımın bayrağıyla uğurlandı

08 Mart 2018 23:25

Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesinin sevilen simalarından Necat ve Mahmure Atik’in üç oğlundan en küçüğü olan 27 yaşındaki Selami Atik uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa, sabah saatlerinde yenik düştü. Genç yaştaki ölümüyle ilçeyi yasa boğan Selami Atik'in cenaze namazı Çarşı Camii’nde kılındı. Minibüs şoförü genç, son yolculuğuna, tabutuna fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin bayrağı örtülerek uğurlandı. Onlarca kişinin dua ve gözyaşlarıyla yolcu ettiği Selami Atik, Gömeç Kabristanı’nda toprağa verildi.
Bu arada cenazeye katılan Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu da hayatını kaybeden gencin yakınlarına başsağlığı diledi.  

 

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