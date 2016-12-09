Dr. Emrah Çinik, "Mevsimsel geçişler sırasında saçlar da dönemsel dökülmeler olabiliyor özellikle yaz mevsiminde sonbahara geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki mem ve su oranının değişimine de bağlıdır havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman maçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır" dedi.

Sonbaharda saç dökülmesin de sadece hava ve nemin etkili olmadığını kaydeden Çinik, "Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kış başlangıcıyla beraber vücudun soğuk havaya adapte olduğunu ve saç dökülmesinin azaldığını belirten Çinik, "Özellikle sonbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmakta fayda vardır, pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur" şeklinde konuştu.