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Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu'nda neler yaşanır? (23 Eylül Sonbahar Ekinoksu)

Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu'nda neler yaşanır? (23 Eylül Sonbahar Ekinoksu)
Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu'nda neler yaşanır? (23 Eylül Sonbahar Ekinoksu)

Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu'nda neler yaşanır? (23 Eylül Sonbahar Ekinoksu) 23 Eylül Sonbahar ekinoksu Google tarafından doodle oldu. Vatandaşların merakla araştırdığı Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksunda neler yaşanır? Gece gündüz sürelerinin eşitliği olarak bilinen ekinoks, yılda iki kez tekrarlanır, İlkbahar ve Sonbahar ekinoksu. İşte Sonbahar ekinoksu hakkında merak edilen bilgiler...

Google tarafından doodle olan Sonbahar ekinoksu hakkında meraklı arayış devam ediyor. Google'ın anasayfasında sürpriz doole olarak yer alan sonbahar ekinoksu hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...

23 EYLÜL DURUMU

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS NEDİR? 23 EYLÜL EKİNOKSU'NDA HANGİ DEĞİŞİMLER YAŞANIR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

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