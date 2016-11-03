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Sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikâyetçi oldu

Tokat’ta Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikayetçi olarak belediyeye dilekçe verdi.

Sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikâyetçi oldu

03 Kasım 2016 16:59
Sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikâyetçi oldu - Tıkla İzle

Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ta da sonbaharla birlikte dökülen yapraklar doğa harikası manzaralar oluşturuyor. Sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik görevlilerinin yaprakları süpürmesi doğa tutkunu Fatma Esin Tuna’yı harekete geçirdi. Sonbaharın güzelliklerini yaprakların görsel şölenini parklarda doyasıya yaşamak istediklerini ifade eden Tuna, belediyeye dilekçe vererek yaprakların süpürülmemesini istedi. Tuna, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “İlkbaharı ayrı güzel, sonbaharı ayrı güzel memleketimde, bütün yaz beklediğim sonbahar yapraklarını temizlik görevlilerinin süpürmesinden şikayetçiyim. Sarı yaprakların parklardaki ışıltısını, hüznünü ve ağaçların yeniden yeşerme ümidini yaşamak, sonbaharın tadını çıkarmak için Kasım ayında Tokat parklarındaki yaprakların süpürülmemesini talep ediyorum.” Tuna, üzerine sararan yaprakları yapıştırdığı dilekçeyi Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verdi.

NURHAN İÇMEZ 

Etiketler: Fatma Esin Tuna, sonbahar


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