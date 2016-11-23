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Sonbaharda cilt bakımına dikkat

Cilt Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gökçen Alyamaç, sonbaharda cilt bakımının önemine dikkat çekti.

Sonbaharda cilt bakımına dikkat

23 Kasım 2016 09:03

Yazdan soğuk havalara geçiş yapıldığı bugünlerde cildin yeni mevsime hazırlanması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçken Alyamaç, “Bu iki işlemin aralıklı yapılması gerekiyor. Medikal cilt bakımları ile desteklemesi lazım. Cildi yıpratmadan temizlemek için cilt yapısına uygun yüz yıkama jellerinden yardım alınabilir. Sonabahar aylarında vücut metabolizması yavaşlar, cildin kendini yenileme kapasitesi azalır ve ölü dokular cilt üzerinde birikir. Bu sebeple cildi derinlemesine temizliği gereklidir. Özellikle yağlı ve akneli ciltlerde bu problem daha çok görülmektedir” dedi.

Sonbahar bakımının en önemli ikinci aşamasının cildi nemlendirmek olduğunu belirten Alyamaç, “Sonbaharda, cilt kuruluğu artar. Bilhassa kuru cilt yapısına sahip ya da allerjik bünyeli kişilerde kuruluk daha çok hissedilir. Bazen cilt kuruluğuna bağlı ekzemalar, kaşıntılar ve döküntüler meydana gelebilir. Cilt kuruluğu cildin hızlı yaşlanmasına, sarkmasına yol açabilir. Harici sürülen kremler ya da losyonlar her zaman iyi bir nemlendirme sağlamayabilir. Cildin etkili bir biçimde nemlendirilmesi için en iyi yöntem mezoterapidir. Orta ve ileri yaşlarda mezoterapi yöntemi ile cilde nem veren ve esnekliğini sağlayan özel karışımlar cilt altına enjekte edilir. Mezoterapi cildin durumuna göre 2-4 haftada bir olmak üzere toplam 4-6 seans yapılabilir. Daha genç cilt tiplerinde ise cildi destekleyen ve yapısını güçlendiren özel vitamin enjeksiyonları uygulanmalıdır. Cildin nemlendirilmesi yaz aylarındaki güneşe karşı cildimizin korunmasın da oldukça önemlidir. Günümüzde her zaman genç ve canlı ciltlere sahip olmak için kendimiz de daha fazla bilinçlenmeli ve cildimizi dinlemeliyiz” diye konuştu.

Cilt hastalıkları uzmanı tarafından peeling sonrası arınmış ve temizlenmiş cilde reçete edilen ev bakım ürünleri ile bu etkinin uzun solukluluğu sağlanabileceğini ifade eden Alyamaç, “Bu ürünler arasında özellikle akşamları retinoik asit içerikli ürünler ve beraberinde leke önleyici ürünler, gündüzleri ise C vitamini içerikli ürünler ve güneş koruyucular olmazsa olmazlardır. Dermatolojide yüzün bölgesine göre uygulama yapmak prensiptir. Mesela bütün yaz kaşlarını çatmış veya göz çevresini kırıştırmış olan kişilere kadın veya erkek kas gevşetici bir ilaç olan botulinum toksin enjeksiyonu uygun olacaktır. Yüzün orta hattında çökmeler veya derin nem kayıpları varsa hyaluronik asit dolgular ve vitamin enjeksiyonlarıyla bu alanlara destek verilebilecektir” şeklinde konuştu.
Alyamaç, C vitamini almak, kış aylarında A,E vitamini ve selenyumu birlikte tüketmek, bol bol nar, portakal yemek gerektiğini sözlerine ekledi 

Etiketler: cilt sağlığı, sonbahara


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