Psikolog Meriç Mavi, gündüz ve gece dengesinin yaz dönemlerinde kişiyi keyifli hissettirirken, kış döneminde duygusal bir karmaşayı tetikleyebileceğini belirterek, “Yeni bir kış döneminin başlayacak olmasıyla sorumluluklar daha da artıyor. Çocuğunu okul hayatına hazırlayan anne-baba, yaz tatilinden çıkan ve işleri yoğunlaşan ofis çalışanları ve sabahın erken saatlerinde dükkanını açan esnaf yazın vermiş olduğu keyif duygusunu bir süreliğine kaybedebiliyor. Doğanın ekolojik dengesine ayak uydurmaya çalışan insanoğlu, vücudunun salgıladığı hormonların etkileriyle de baş etmeye çalışıyor” dedi.

Kışın salınan melatonin iyi hissettiriyor

İçinde bulunulan iklim şartlarıyla mevcut psikoloji arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden Mavi, şöyle devam etti:

"Ancak hormonların her birini ve ne işe yaradıklarını hepimiz bilemiyoruz. Örneğin sonbahar bitip kışa geçerken vücuttaki 'melatonin hormonu' artıyor. Kışın havanın karanlık olduğu sürenin daha fazla olması nedeniyle geceleri salgılanan melatonin hormonu depresif hissetmeyi azaltabiliyor. Melatonin hormonunun salgılanması ‘triptofan’ içeren yiyeceklerin tüketimiyle mümkün olabiliyor. Bu nedenle sağlık açısından bir sakıncası yoksa, kızılcık, rezene ve anason çayı ile yer fıstığı, kabak çekirdeği, et, tavuk, süt, yoğurt ve peynir gibi çinko yönünden zengin besinlerle, bol miktarda magnezyum içeren badem ve kaju fıstığı gibi besinler tüketilmeli."

Gece uykusu daha önemli

İnsan beyninde salgılanan ve vücudun uyku düzeninin korunmasında yardımcı rolü olan melatonin hormonunun az salgılandığında uykusuzluğa yol açtığını vurgulayan Psikolog Meriç Mavi, “Gece uyumayan ya da uyuyamayan bireyler, bunun yerine gündüz uyusalar dahi melatonin hormonundan mahrum kalırlar. Çünkü beyinde salgılanan bu hormon sadece geceleri sentezlenir ve kana karışır. Bu nedenle gece yatmadan önce ışıkları ve perdeleri kapatmak, mümkünse odada elektronik cihaz bulundurmamak uyku kalitesini arttıracaktır. Düzenli olarak gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uyuyor olmak vücudun gün içerisinde kaybettiği enerjiyi geri almasını sağlar” diye konuştu.