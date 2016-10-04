2011 yılından bu yana İstanbul dışındaki sinemaseverlere de sonbaharın en güzel renklerini, en iyi filmlerini ulaştıran Filmekimi, 2016 sonbaharında Bursa’da da gösterimlerine devam edecek. Filmekimi’nin Bursa’daki gösterimleri Nilüfer Belediyesi’nin verdiği mekân ve tanıtımj desteğiyle Konak Kültürevi ve Sanat Mahal’de yapılacak.

Sinema keyfini Türkiye’nin farklı kentlerine taşıyan Filmekimi, 18 filmlik programıyla 21 Ekim Cuma, 22 Ekim Cumartesi ve 23 Ekim Pazar günlerinde Konak Kültürevi’nde 12.00, 15.00, 18.00, ve 20.30 seanslarında ve Sanat Mahal’de 16.00, 19.00, 21.30 seanslarında Bursalı sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin Bursa programında, Altın Palmiyeli Ken Loach filmi Ben, Daniel Blake’ten, Xavier Dolan’ın Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanan Alt Tarafı Dünyanın Sonu’na, Bağımsız Amerikan sinemasının kahramanlarından Jim Jarmusch’un son filmi Paterson’dan Kore usulü zombi filmi Zombi Ekspresi’ne kadar merakla beklenen 18 film yer alıyor. 15. Filmekimi, Ekim ayı boyunca İstanbul, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Bursa’da olacak.

Filmekimi Biletleri

Filmekimi biletleri Bursa’da 1 Ekim itibariyle hizmet bedeli eklenmeden Biletix’te (Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00), biletix.com) ve 20 Ekim tarihinden itibaren Konak Kültürevi ve Sanat Mahal gişesinden (10.30-20.00 arasında) satın alınabilir.

Filmekimi Bursa biletleri, tam 12 TL, öğrenciler ve 65 yaş üstü izleyiciler için indirimli 10 TL.

Vodafone FreeZone’lu sinemaseverler, Filmekimi’nde bir bilet aldıklarında aynı seans için bir bilet de hediye kazanacaklar. Kampanya koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye vodafonefreezone.com adresinden ulaşılabilir.