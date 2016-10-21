Fotoğraf ışığının ayarlanabildiği bu makineyle, kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşilin her tonuyla baş döndüren hazan mevsiminde romantik fotoğraflar çekilebiliyor. Makinenin ağırlığının ise 296 gram olması, fotoğrafçılar açısından büyük bir kolaylık.
Fotoğraf ışığının ayarlanabildiği bu makineyle, kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşilin her tonuyla baş döndüren hazan mevsiminde romantik fotoğraflar çekilebiliyor. Makinenin ağırlığının ise 296 gram olması, fotoğrafçılar açısından büyük bir kolaylık.
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