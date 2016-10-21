Fotoğraf ışığının ayarlanabildiği bu makineyle, kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşilin her tonuyla baş döndüren hazan mevsiminde romantik fotoğraflar çekilebiliyor. Makinenin ağırlığının ise 296 gram olması, fotoğrafçılar açısından büyük bir kolaylık.

