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Sondaj kuyusuna düşen kızın cesedi 31 saat sonra çıkarılabildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 25 metrelik sondaj kuyusuna düşen 6 yaşındaki Fatma Nur Demir'in cesedine 31 saat süren çalışmanın ardından ulaşılabildi.

Sondaj kuyusuna düşen kızın cesedi 31 saat sonra çıkarılabildi

27 Kasım 2016 00:42

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Büyüktaş kırsal Mahallesinde sulama için evlerinin önünde açılan sondaj kuyusuna düşen 6 yaşındaki Fatma Nur Demir’in cesedi, ekiplerin 31 saat süren çalışmasının ardından çıkarılabildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Cuma günü saat 16 sıralarında evlerin önünde oynarken sulama için açılan sondaj kuyusuna düşen Fatma Nur Demir’i kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Yaklaşık 25 metrelik sondaj kuyusunun 12’inci metresinde sıkışıp kalan kızı kuyunun ağzından çıkaramayan AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla kuyunun yan tarafını kazdırdı. Yaklaşık 10 metre kazan ekipler, kızın bulunduğu noktaya ulaştı. Delici ile sert toprağı kazan ekipler, kepçe yardımıyla toprağı çıkartıp çalışmaya devam etti. Yorulan ekiplerin yerine yenileri devam ederken çalışmaları izleyen kızın ailesi ve vatandaşlar ise küçük kızdan gelecek sevindirici bir haber bekledi.
Umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece saat 23 sıralarında küçük kızın bulunduğu noktaya ulaştı. Delici ve kırıcı yardımıyla sondaj kuyusunun etrafındaki sert toprağı alan ekipler, küçük kızın cesedini sıkıştığı yerden çıkarttı. Torbaya konulan ceset, görevlinin kucağında kepçenin ağzına alınarak yukarı çıkarıldı.
Ceset hastane morguna kaldırıldı

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, küçük kızın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Küçük kızın öldüğü kesinleşince ekipler tarafından ambulansa alınarak Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Küçük kızın kuyuya düştükten 2 saat sonra bile yaşadığı ve kendisine uzatılan ipi tutmaya çalıştığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan

Etiketler: Akçakale, Fatma Nur Demir, şanlıurfa, Sondaj kuyusuna düşen kız


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