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Soner Arıca, hastaneye kaldırıldı

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, spor yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrasında hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Arıca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soner Arıca, hastaneye kaldırıldı

02 Kasım 2016 13:12

Son single’ı “Aşkın Saniyesi” ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Soner Arıca, geçirdiği kazayı ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı; “Çok şükür ucuz atlattım, bu kadar nazara razıyım” notuyla duyurdu. Arıca, şunları kaydetti: “Eveeeeet nazarı kovduk diye düşünüyorum... Birinci ağızdan duyun diye bu paylaşım..her şey yolunda..daha da yolunda olacak inşallah. Öyle büyük bir ameliyat değil... Endişe edilecek büyük bir şey yok... Spor kazası. Hafta sonu sahnemde yerimi alacağım Allah'ın izniyle...”

Etiketler: pop müzik, Soner Arıca


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