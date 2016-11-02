Son single’ı “Aşkın Saniyesi” ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Soner Arıca, geçirdiği kazayı ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı; “Çok şükür ucuz atlattım, bu kadar nazara razıyım” notuyla duyurdu. Arıca, şunları kaydetti: “Eveeeeet nazarı kovduk diye düşünüyorum... Birinci ağızdan duyun diye bu paylaşım..her şey yolunda..daha da yolunda olacak inşallah. Öyle büyük bir ameliyat değil... Endişe edilecek büyük bir şey yok... Spor kazası. Hafta sonu sahnemde yerimi alacağım Allah'ın izniyle...”