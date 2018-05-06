Soner Demirtaş'ın baba ocağında şampiyonluk sevinci

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Soner Demirtaş (27) erkekler stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Final maçını Tokat merkeze bağlı Çat Beldesinde yaşayan ailesi televizyondan heyecanla izledi. 9 çocuk annesi Nefise Demirtaş (64) oğlunun müsabakasında, başından sonuna kadar ellerini semaya açarak dua etti. Baba Bekir Demirtaş (68) ise heyecanlı anlar yaşadı. Soner Demirtaş'ın Fransız rakibi Zelimkhan Khadjiev'i mağlup etmesini ev halkı alkışlayarak kutladı. Madalya törenini ise Demirtaş'ın anne ve babası televizyon başında izledi. Anne Demirtaş, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Allah'ım herkesi mutlu etsin, onlar bizi mutlu etti. Allah da onları mutlu etsin. Çok güzel duygular yaşadım" dedi.

5 oğlundan 4'ü güreşçi

Baba Bekir Demirtaş ise oğlunun şampiyon olmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, "Oğlum, Tokat'ın Türkiyemiz'in gururu oldu. Binlerce kez şükürler olsun. Allah razı olsun yetiştirenlere dua ediyorum" dedi.

4'ü kız 9 çocuk babası Demirtaş, oğullarından 4'ünün güreşçi olduğunu ve dereceleri olduğunu belirterek, "Oğullarımla gurur duyuyorum. Soner de bizleri gururlandırdı. Soner 12 yaşlarında güreşe başladı, hevesli idi. Ağabeylerinden sonra güreşe başladı. Oğullarımı güreşe verdiğim için mutluyum. Yüzümü kara çıkarmadılar. Allah'a bin şükür başardılar. İnşallah olimpiyat, dünya şampiyonluğu bekliyorum" diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğunun ardından Bekir Demirtaş'ı ilk tebrik eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da aileyi telefonla arayarak tebrik etti.

Nurhan İçmez

