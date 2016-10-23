Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Bursaspor, 85 ve 88. dakikalarda Cristobal Jorquera’nın ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmasını başardı. Puanını 16’ya çıkaran Timsah, 4. sıradaki yerini de korudu.

Geçen sezon 28 maçta 5 gol atmıştı

Yeşil-beyazlı ekipte galibiyetin mimarı olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 5 gol atabilen deneyimli oyuncu, bu sezon ise 7 resmi maçta 4 gol atarak, adeta küllerinden doğdu. Şilili oyuncu, Kayserispor, Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarının tümünde oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirdi.

Sonradan girdi, 4 milyon TL kazandırdı

Kayserispor karşılaşmasında 65. dakikada oyuna dahil olan Jorquera, 1-1’lik eşitlikle devam eden mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkarak skorda üstünlüğü sağlayan golü kaydetti. Kasımpaşa müsabakasında ise 61. dakikada Faty’nin yerine oyuna giren orta saha oyuncusu, 1 dakika sonra galibiyet golünü attı. Dün oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise 75. dakikada yine Faty’nin yerine oyuna giren Jorquera, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

Deneyimli oyuncu, takımının aldığı 3 galibiyette de başrol oynarken, TFF’nin verdiği galibiyet primlerinden ise kulübe 3 milyon 900 bin TL kazandırdı.

Mesut Alan

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