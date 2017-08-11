Diğer
Kategoriler

Sonunda bu da oldu; kadın eşini rehin aldı

Kayseri’de tartıştığı eşini rehin alan kadını polis ekipleri ikna etti. Polis otosuna bindirilen kadını komşuları, “Biz seni biliyoruz abla” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Sonunda bu da oldu; kadın eşini rehin aldı

11 Ağustos 2017 09:57

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Yener Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.D. isimli kadın ile eşi M.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline aldığı bıçakla eşi M.D.’yi rehin aldı. Evdeki bağrışmaları duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, Y.D.’yi ikna edemeyince, eve sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna olan Y.D., elindeki bıçakla birlikte dışarı çıktı. Bu arada, polis otosuna bindirilen Y.D.’nin yanına gelen komşuları, “Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz” diyerek teselli etmeye çalıştı.
Gözaltına alınan Y.D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!